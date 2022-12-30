НРД приступил к разблокировке иностранных активов россиян по лицензии Люксембурга

Национальный расчетный депозитарий (НРД) приступил к разблокировке иностранных активов россиян в рамках лицензии Люксембурга, которые хранятся на счетах НРД в международной финансовой системе Clearstream, сообщил в своем Telegram-канале брокер «Тинькофф инвестиции».

Процедура, которая позволит вывести бумаги и деньги из Clearstream, пройдет в два этапа и будет касаться в основном бумаг российских и зарубежных холдингов, которые торгуются на Московской бирже (среди них акции «Яндекса», TCS Group, VK, РусАгро, Etalon Group, MD Medical Group, Globaltrans Investment, О'КЕЙ).

Как сообщает «Тинькофф инвестиции», первым шагом разблокировки будет их перевод на неторговый раздел, а вторым — вывод в неподсанкционный депозитарий. 30 декабря у инвесторов на некоторых бумагах появились значки «замочки» — они означают, что они переведены на неторговые счета и их временно нельзя продать. С 29 декабря до 4 января НРД должен собрать список свободных от санкций депозитариев, и до 7 января все активы будут выведены — тогда появится возможность их продать.

Иностранные бумаги, которые торгуются на Мосбирже, могут лежать на счетах НРД либо в Clearstream, либо в Euroclear, либо и там и там. В настоящее время НРД занимается переводом на неторговые счета только тех бумаг, что значатся на его счетах в Clearstream. Это может быть 100 процентов бумаг одного эмитента, а может быть и меньше, предупредили в «Тинькофф инвестициях».

Средства российских инвесторов были массово заблокированы в июне из-за попадания НРД, входящего в структуру Московской биржи, под европейские санкции. Он является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе. Введение мер в отношении НРД, который уже находился под ограничениями со стороны международных депозитариев Euroclear и Clearstream, также повлекло за собой заморозку полагающихся инвесторам выплат — дивидендов и купонов.

Разблокировать часть замороженных из-за санкций активов российских инвесторов Минфин Люксембурга разрешил 20 декабря (в этой стране базируется Clearstream). 22 декабря об аналогичном решении сообщила Бельгия — фактически это означает разблокировку других активов НРД, замороженных в системе Euroclear, которая находится в юрисдикции Бельгии.