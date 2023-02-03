Глава немецкой общины Крыма Гемпель призвал Шольца одуматься насчет поддержки Украины

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал канцлера Германии Олафа Шольца одуматься насчет поддержки Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы призываем Шольца одуматься, пока не поздно. В противном случае, он рискует войти в историю как пособник украинского фашизма», — подчеркнул руководитель общины.

Гемпель добавил, что немецкому народу следует «поставить на место мозги» политикам, которые направляют Киеву оружие и танки. Он заявил, что Германия может быть одной из самых мощных стран мира только в сотрудничестве с Россией.

Глава немецкой общины указал, что США цинично и унизительно «уничтожает экономическое величие» ФРГ, навязывая народу роль «статистов и прислуги». Он призвал немцев вспомнить о чувстве собственного достоинства, напомнив об «историческом позоре», который государство пережило в сороковых годах.

Ранее Шольц заверил, что стремится предпринимать все необходимые действия для того, чтобы конфликт на Украине удалось разрешить дипломатическим путем. Он уточнил, что по этой причине он поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным и регулярно общается с ним.

