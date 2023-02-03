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18:17, 3 февраля 2023Мир

В Польше оценили возможности Украины продержаться дольше полугода

Onet.pl: «снарядный голод» Украины достигнет критической точки через полгода

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У Украины, возможно, нет даже полугода на то, чтобы компенсировать нехватку вооружения и боеприпасов, в то время как российская промышленность пока выдерживает нагрузку в военной сфере. Об этом заявил польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet.pl.

«Говорят, в таком темпе — если конфликт не сбавит немного обороты, а Россия сделает все, чтобы этого не произошло, — примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами. Американцы говорят, что планируют увеличить производство ракет на 500-600 процентов, но где-то через два года. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода», — подчеркнул журналист.

Вырвал утверждает, что США ежемесячно производят 15 тысяч 155-миллиметровых снарядов, в то время как Вооруженные силы Украины ежедневно используют около пяти тысяч снарядов.

30 января министр вооруженных сил (ВС) Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Канберра договорились о сотрудничестве в производстве «нескольких тысяч» 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине.

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Виктория Кондратьева
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