Onet.pl: «снарядный голод» Украины достигнет критической точки через полгода

У Украины, возможно, нет даже полугода на то, чтобы компенсировать нехватку вооружения и боеприпасов, в то время как российская промышленность пока выдерживает нагрузку в военной сфере. Об этом заявил польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet.pl.

«Говорят, в таком темпе — если конфликт не сбавит немного обороты, а Россия сделает все, чтобы этого не произошло, — примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами. Американцы говорят, что планируют увеличить производство ракет на 500-600 процентов, но где-то через два года. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода», — подчеркнул журналист.

Вырвал утверждает, что США ежемесячно производят 15 тысяч 155-миллиметровых снарядов, в то время как Вооруженные силы Украины ежедневно используют около пяти тысяч снарядов.

30 января министр вооруженных сил (ВС) Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Канберра договорились о сотрудничестве в производстве «нескольких тысяч» 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине.