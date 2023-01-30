Франция и Австралия договорились производить снаряды для Украины

Министр ВС Франции Лекорню: Париж и Канберра будут производить снаряды для Украины

Министр вооруженных сил (ВС) Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Канберра договорились о сотрудничестве в производстве «нескольких тысяч» 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине. Об этом пишет Reuters.

Лекорню провел встречу с австралийским коллегой Ричардом Марлесом. Именно там стороны и решили вместе производить снаряды для Киева.

Министерство обороны США ранее также поручило более чем в шесть раз увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров — основных боеприпасов, которые направляют Украине в качестве военной помощи. По данным газеты NYT, сейчас целевые показатели производства выросли до 90 тысяч в месяц.

Предполагают, что мобилизация производства снарядов в США может оказаться самой масштабной за последние 40 лет.