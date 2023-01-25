США в шесть раз увеличат производство артиллерийских снарядов для помощи Украине

NYT: США за два года в шесть раз увеличат производство снарядов калибра 155 миллиметров

Министерство обороны США поручило за два года более чем в шесть раз увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров — основных боеприпасов, которые направляют Украине в качестве военной помощи, сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что ежемесячно до февраля 2022 года в США выпускалось 14,4 тысячи таких снарядов. В том же году Пентагон поставил задачу увеличить данный показатель, а в настоящее время целевые показатели производства выросли до 90 тысяч в месяц.

Издание уточняет, что достигнуть намеченной цели планируется путем модернизации работающих мощностей, а также с помощью привлечения новых поставщиков. По данным NYT, мобилизация производства снарядов в США может оказаться самой масштабной за последние 40 лет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что основной задачей страны, помимо решения ситуации с энергетическим кризисом, является крупнейшая модернизация индустрии со времен конца XIX века. Он пообещал, что благодаря этому проекту через 22 года «не все, но очень многое изменится».