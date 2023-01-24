Шольц заявил о крупнейшей в истории Германии индустриальной модернизации

Шольц заявил о начале крупнейшей модернизации индустрии Германии со времен конца XIX века

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что основной задачей страны, помимо решения ситуации с энергетическим кризисом, является крупнейшая модернизация индустрии со времен конца XIX века, сообщает РИА Новости.

«Это самая большая индустриальная модернизация в Германии, вероятно, со времен большой фазы индустриализации и роста Германии в конце XIX века», — заявил он, назвав это неслыханным проектом.

Шольц пообещал, что, следуя этой модернизации, через 22 года «не все, но очень многое изменится». Он подчеркнул, что ФРГ намерена повышать количество производимого электричества и водорода для того, чтобы суметь обеспечить свои потребности, после чего добиться прорыва в области инноваций и модернизировать индустрию. Канцлер выразил уверенность в том, что стране удастся осуществить эти планы.

Ранее сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что нельзя использовать немецкие танки Leopard 2 против России на Украине. Она подчеркнула, что ФРГ становится все большим участником конфликта Украины и России.