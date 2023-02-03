Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:19, 3 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о потерях ВСУ под Очаковом

РИА Новости: российские военные ликвидировали 25 бойцов ВСУ в районе Очакова
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли артиллерийский удар, ликвидировав 25 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Очакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ночью по месту расположения одного из подразделений ВСУ, в районе Очакова был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили (…) 25 погибших военных ВСУ», — рассказал он.

Кроме того, в результате удара 15 военнослужащих украинской армии получили ранения различной степени тяжести. Также, по словам источника, российские военные уничтожили четыре единицы автомобильной техники.

30 января артиллеристы России нанесли удар по базе спецопераций 73-го морского центра спецопераций ВСУ в Очакове. Как сообщалось, среди уничтоженного личного состава были британские наемники, которые готовили украинцев к проведению диверсий в Черном и Азовском морях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
ВСУ расстреляли сдававшихся сослуживцев из артиллерии
В Москве нашли способ фиксировать непропуск скорой помощи на дороге
Появились подробности о семье убившего сыновей и покончившего с собой россиянина
Звезду «Эйфории» арестовали за кражу дешевой блузки из магазина
Медведев описал будущее Украины
Поветкин оценил защиту Бетербиевым трех чемпионских титулов
В НАТО заявили о полетах ВВС России без опознавательных транспондеров
В России задумали рассчитывать нефтяные налоги по-новому
Москвичам предрекли мягкую погоду на выходных
На Украине возбудили дело против Пригожина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.