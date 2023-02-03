Стало известно о потерях ВСУ под Очаковом

РИА Новости: российские военные ликвидировали 25 бойцов ВСУ в районе Очакова

Российские военные нанесли артиллерийский удар, ликвидировав 25 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Очакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ночью по месту расположения одного из подразделений ВСУ, в районе Очакова был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили (…) 25 погибших военных ВСУ», — рассказал он.

Кроме того, в результате удара 15 военнослужащих украинской армии получили ранения различной степени тяжести. Также, по словам источника, российские военные уничтожили четыре единицы автомобильной техники.

30 января артиллеристы России нанесли удар по базе спецопераций 73-го морского центра спецопераций ВСУ в Очакове. Как сообщалось, среди уничтоженного личного состава были британские наемники, которые готовили украинцев к проведению диверсий в Черном и Азовском морях.