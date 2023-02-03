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14:06, 3 февраля 2023Ценности

59-летняя актриса в боди вышла на подиум на Неделе моды

59-летняя актриса Лиза Ринна вышла на подиум дефиле бренда Rotate в черном боди

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна открыла показ датского бренда Rotate в откровенном наряде. Ролик публикует портал Page Six.

59-летняя звезда «Мелроуз Плейс» вышла на подиум в меховом пальто с анималистичным принтом, надетом поверх боди черного цвета. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке в тон образа, а из аксессуаров на ней — крупные золотые серьги. При этом волосы манекенщицы уложили в объемную прическу, а на лицо нанесли нюдовый макияж.

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Известно, что упомянутое дефиле состоялось в рамках Недели моды в Копенгагене. В конце Ринна также представила публике другой наряд, а именно, блестящее платье длины макси в пайетках.

Ранее в феврале неожиданное поведение модели на показе привлекло внимание публики. На размещенных кадрах видно, как в конце шоу манекенщица Сара Дахлинг встает со стула и сметает за собой посуду и бокалы, поскольку подол ее длинного платья оказался продолжением скатерти.

Майя Пономаренко
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