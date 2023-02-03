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13:21, 3 февраля 2023Ценности

Неожиданное поведение модели на показе привлекло внимание публики

Модель в платье-скатерти смела посуду со стола и привлекла внимание гостя

Неожиданное поведение модели на показе бренда (Di)vision привлекло внимание публики. Соответствующий ролик публикует Paper Mag.

Известно, что дефиле упомянутой марки состоялось в рамках Недели моды в Копенгагене в бывшем королевском дворце в парке «Сады Фредериксберга». На размещенных кадрах видно, как в конце шоу манекенщица Сара Дахлинг встает со стула и сметает за собой посуду и бокалы, поскольку подол ее длинного платья оказался продолжением скатерти.

Один из удивленных гостей, который сидел за столом вместе с участницей показа, заснял происходящее на камеру. Впоследствии ролик стал вирусным и набрал сотни тысяч просмотров в социальных сетях.

Согласно материалу, создатели коллекции Dressed for disaster («Одеты для катастрофы») вдохновлялись модой 1990-х и 2000-х годов, в то же время музыканты мероприятия сопровождали манекенщиц джаз-каверами на песни популярных в то время групп, среди которых Linkin Park и Green Day.

Ранее в феврале дочери Мадонны отказали во входе на показ Marc Jacobs. Отмечается, что Лурдес Леон после прибытия на показ остановила охрана, запретив ей проход из-за опоздания. В результате манекенщица была вынуждена удалиться.

Майя Пономаренко
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