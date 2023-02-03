Дочери Мадонны отказали во входе на показ Marc Jacobs

Модели Лурдес Леон отказали во входе на показ Marc Jacobs в Нью-Йорке из-за опоздания

Дочери американской певицы Мадонны модели Лурдес Леон отказали во входе на показ бренда Marc Jacobs в Нью-Йорке, США, из-за опоздания. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Для посещения шоу указанной марки девушка выбрала джинсовое корсетное платье, обнажающее ноги спереди и подчеркивающее бюст, и рубашку из денима. Она также выбрала сумку в тон наряду и надела белые сапоги до колен. Манекенщица распустила волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза и накрасив губы коричневым блеском.

Отмечается, что Леон после прибытия на показ остановила охрана, запретив ей проход из-за опоздания. В результате манекенщица была вынуждена удалиться. При этом известно, что в 2021 году она была лицом весенней рекламной кампании бренда Marc Jacobs.

В январе Лурдес Леон появилась на публике в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. На размещенных кадрах видно, что знаменитость в качестве наряда выбрала черное платье длины макси с дырами, оголяющими тело.