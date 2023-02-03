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02:00, 3 февраля 2023Из жизни

Распространитель детского порно инсценировал смерть и скрывался шесть лет

Распространитель детского порно из США инсценировал смерть, чтобы избежать обвинений

Фото: Seth Wenig / AP

В США к 20 годам тюрьмы приговорили мужчину из штата Айова, который инсценировал собственную смерть и скрывался шесть лет, чтобы избежать обвинений в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщает The Des Moines Register.

Жителя города Де-Мойн Джейкоба Грира впервые арестовали в 2016 году за хранение запрещенных материалов. Мужчину освободили под залог с условием, что он будет носить на ноге электронный GPS-браслет, отслеживающий его перемещения. Через месяц полиция получила сигнал, что браслет был снят. При обыске в автомобиле Грира следователи обнаружили предсмертную записку, однако его тело так и не было найдено.

В июле 2016-го сотрудники Службы лесного хозяйства США обнаружили в штате Монтана еще один автомобиль, на котором Грир, по версии следователей, покинул Айову. Там же были найдены наличные деньги, лук со стрелами и рюкзак с вещами, предназначенными для выживания на дикой природе. С тех пор распространитель детского порно находился в бегах.

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Полиция не прекращала поиски преступника, и 22 апреля 2022 года его задержали на территории штата Вашингтон. По мнению следствия, Грир собирался скрываться на юге Канады и северо-западе США, прячась в заброшенных хижинах и самостоятельно добывая себе пропитание.

После отбытия 20 лет в заключении 27-летний Грир еще пять лет будет находиться на испытательном сроке. Кроме того, мужчину пожизненно внесут в список сексуальных преступников. Его также обязали выплатить жертвам своей деятельности 12 тысяч долларов (около 840 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в американском городе Эйвон-Парк, штат Флорида, мужчине предъявили 1182 обвинения в преступлениях, связанных с хранением и распространением детского порно. Задержанного отпустили под залог, но полицейские изъяли 15 электронных устройств, найденных у него дома.

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Никита Савин
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