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05:35, 3 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска

В ДНР заявили о необходимости перекрыть трассу из Часова Яра для освобождения Артемовска

Фото: РИА Новости

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, какой шаг должен стать решающим в освобождении Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, если полностью перекрыть трассу из Часова Яра, то военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратят последний путь снабжения и окажутся в окружении, сообщает РИА Новости.

«Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение», — заявил он.

Кимаковский уточнил, что данный шаг станет не последним — перекрыв для ВСУ возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов они все еще смогут осуществлять доставки, используя для этих целей грунтовые дороги вдоль лесополос.

Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ начали стягивать свои резервы под Артемовск. Он подчеркнул, что в Киеве идут споры о том, стоит ли отводить войска из Артемовска или нет. Кимаковский уточнил, что при этом в настоящее время не наблюдается вывода украинских солдат из города.

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Марина Совина
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В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска
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