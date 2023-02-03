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12:14, 3 февраля 2023Среда обитания

Москвичам предрекли оттепель

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал оттепель в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

После возвращения температурного фона к климатической норме в Москве наступит оттепель. Прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С 6 по 8 февраля управлять погодой в Москве будет гребень высокого давления, рассказал синоптик. Небо иногда будет очищаться, и москвичи смогут увидеть солнышко.

«6 февраля уже облачно, с прояснениями, потому что заметно подрастает давление. Температуры будут постепенно понижаться. Ночью — минус 7-9, днем — минус 3-5. По области ночью даже до минус 11», — сообщил Вильфанд.

Такой температурный фон соответствует норме

Роман Вильфандсиноптик

Во вторник, 7 февраля, наблюдается аналогичная ситуация. Ночью – минус 7-12, днем – минус 5. «Уже будет более облачно, солнышко будет проявляться», — обратил внимание синоптик.

В среду, 8 февраля, ночью погода еще будет связана с антициклоном, температура ожидается на уровне минус 6-11 градусов, но уже днем — от ноля до минус 5.

В четверг и пятницу, 9 и 10 февраля, в столицу вернется оттепель. Ночью будет минус 2-7, днем — около ноля.

Ранее Вильфанд сообщал, что в начале февраля в Москве прогнозируется мартовская погода.

До этого аномальная теплая погода в столице наблюдалась 19 января. Тогда, по прогнозам синоптика Татьяны Поздняковой, температура воздуха в столице была существенно выше климатической нормы.

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Екатерина Смирная
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