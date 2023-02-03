США изменили требования к Палестине по вопросу СВО

Госсекретарь США Блинкен на последней встрече не требовал от Палестины осудить Россию

В ходе последнего визита госсекретарь США Энтони Блинкен не требовал от Палестины осудить действия России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об изменившихся требованиях к частично признанному государству по этому вопросу заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, передает РИА Новости.

Известно, что Блинкен посещал регион в период с 29 по 31 января. В эти дни он побывал в Палестине, а также Египте и Израиле.

«Нет, в этот раз он не говорил об Украине и России. Да, на предыдущих встречах он это делал, но не на этой, потому что, я думаю, он пришел к выводу, что не сможет добиться осуждения от нас», — рассказал чиновник.

Ранее, в октябре 2022 года, посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что США начали оказывать на Палестину давление из-за разговора властей страны с российским президентом Владимиром Путиным. Посол тогда добавил, что Палестина не стремится к одностороннему спонсорству со стороны США.