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01:45, 18 октября 2022Мир

Палестина заявила о давлении США из-за разговора с Путиным

Посол Палестины в РФ Нофаль заявил о давлении США из-за разговора с президентом Путиным

Фото: Pixabay

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в беседе с «Известиями» заявил, что США оказывают давление на страну из-за разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«После этой беседы двух лидеров появилось американское давление на нас», — сказал дипломат.

«Конечно, мы признаем, что США — большая и великая страна, но в конечном итоге от их действий и недействий страдают малые народы, в том числе палестинцы», — подчеркнул Нофаль.

Он добавил, что Палестина не желает одностороннего американского спонсорства. «Мы хотим, чтобы была международная конференция для урегулирования этого вопроса, в которой Россия будет играть главную роль», — подчеркнул он.

Ранее в октябре встреча Путина и главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса прошла на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. Организация включает в себя 27 государств-членов, среди которых Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Китай, Палестина, Россия, Турция и Южная Корея.

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Марина Совина
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