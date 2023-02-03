Желающие получить гражданство Эстонии россияне оказались в тупике

Россияне не смогут получить гражданство Эстонии из-за проблем с отказом от российского

Россияне, желающие получить гражданство Эстонии, оказались в тупике из-за эстонских законов и проблем в работе посольства. Об этом сообщает ERR.

Поскольку Эстония не допускает двойного гражданства, перед его получением необходимо отказаться от российского. Но россияне, живущие в прибалтийской республике, не могут этого сделать: российское посольство временно не обрабатывает отказы. В этом представители дипмиссии обвинили эстонские власти.

«К сожалению, решения нет. В Эстонии разрешено только одно гражданство. Мы не можем дать человеку гражданство при наличии гражданства другого государства, а освободить от гражданства может только страна, гражданином которой он является», — заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

Отмечается, что уже известен один случай, когда срок действия паспорта гражданина России, проживающего в Эстонии, заканчивался, но подать на эстонское гражданство он не смог. При этом в министерстве внутренних дел подчеркивают, что из-за просроченного паспорта высылать из страны не будут.

Ранее стало известно, что 7 февраля Россию покинет посол Эстонии Маргус Лайдре. В это же время из республики уедет российский посол Владимир Липаев.