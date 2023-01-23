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14:58, 23 января 2023Бывший СССР

Посол России покинет Таллин одновременно с отъездом посла Эстонии из Москвы

МИД Эстонии: посол России покинет Таллин одновременно с отъездом посла Эстонии из Москвы

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Посол России Владимир Липаев должен покинуть Таллин одновременно с отъездом посла Эстонии Маргуса Лайдре из Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эстонский МИД.

«Эстония принимает во внимание сегодняшнее решение России понизить уровень дипломатического присутствия до временного поверенного в делах», — говорится в сообщении ведомства. Российского посла вышлют из Таллина по принципу паритета, подчеркивают в МИД.

Ранее эстонский посол был вызван в МИД, где ему заявили протест в связи с действиями властей республики и предписали покинуть Россию 7 февраля.

11 января МИД Эстонии потребовал, чтобы российское посольство сократило число дипломатов до 8 должностей и административного, технического и обслуживающего персонала до 15 должностей. Пока что в штате посольства России в Таллине числится 21 дипломатический сотрудник и 23 прикомандированных сотрудника без дипломатического статуса.

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Алевтина Запольская
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