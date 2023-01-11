МИД Эстонии потребовал сокращения числа российских дипломатов

МИД Эстонии потребовал от российского посольства сокращения числа дипломатов до восьми

МИД Эстонии потребовал от российского посольства сокращения числа дипломатов до 8 должностей и административного, технического и обслуживающего персонала до 15 должностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

«Целью решения является достижение паритета численности служащих посольства, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет платным», — отметили в эстонском МИД.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти республики планируют выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. «Шаг за шагом мы продвигались к изоляции России. Хватило? Нет, этого недостаточно, потому что война продолжается», — сказал министр в телефонном интервью.