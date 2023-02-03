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16:34, 3 февраля 2023Интернет и СМИ

Украина заочно обвинила российского военкора в «оправдании агрессии»

Генпрокуратура Украины заочно обвинила военкора Пегова в «оправдании агрессии России»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Генпрокуратура Украины заочно обвинила российского военного корреспондента проекта WarGonzo Семена Пегова в «оправдании агрессии России». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что военкор проекта WarGonzo обвиняется в «оправдании агрессии РФ против Украины и глорификации российских военнослужащих».

При этом Генпрокуратура не указала фамилию Пегова, но опубликовала его фото и подчеркнула, что журналист неоднократно посещал Донбасс, а также был награжден рядом госнаград, в том числе лично президентом России Владимиром Путиным.

В ноябре 2022 года Путин наградил Пегова орденом Мужества за «отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга» после ранения, полученного журналистом в Донбассе в октябре.

23 октября Пегова получил ранение в районе села Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), подорвавшись на мине «Лепесток». У него диагностировали открытый перелом двух пальцев правой стопы, а также рваные раны ее подошвенной части. Журналиста прооперировали в травматологическом центре Донецка.

Семен Пегов — российский журналист, военный корреспондент, создатель проекта WarGonzo. Военкор активно освещает специальную военную операцию России на Украине с февраля 2022 года, до этого делал репортажи о боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках.

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Олег Давыдов
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