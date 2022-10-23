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19:52, 23 октября 2022Россия

Эвакуацию раненного под Донецком российского военкора показали на видео

WarGonzo публикует кадры эвакуации раненного под Донецком военкора Пегова

Эвакуацию раненного военного корреспондента Семена Пегова показали на видео. Кадры в воскресенье, 23 октября, опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

Уточняется, что российский журналист получил ранение в районе села Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), подорвавшись на мине «Лепесток».

У Пегова открытый перелом двух пальцев правой стопы, а также рваные раны ее подошвенной части.

Военкора госпитализировали в травматологический центр Донецка. Сейчас его оперируют. Ранение не тяжелое, и его жизни ничего не угрожает.

Евгения Куликова
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