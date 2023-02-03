Петр Павел назвал исключение в помощи Запада Украине

Новый президент Чехии Петр Павел назвал ядерное оружие исключением в помощи Запада Украине

Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что страны НАТО не должны участвовать в конфликте на Украине. Его слова передает Bloomberg.

Новый глава государства назвал ядерное оружие единственным исключением в помощи Запада Украине. «Мы не должны накладывать каких-либо ограничений на оборудование. Единственным исключением должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте», — высказался он.