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14:15, 3 февраля 2023Мир

Петр Павел назвал исключение в помощи Запада Украине

Новый президент Чехии Петр Павел назвал ядерное оружие исключением в помощи Запада Украине

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что страны НАТО не должны участвовать в конфликте на Украине. Его слова передает Bloomberg.

Новый глава государства назвал ядерное оружие единственным исключением в помощи Запада Украине. «Мы не должны накладывать каких-либо ограничений на оборудование. Единственным исключением должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте», — высказался он.

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Виктория Кондратьева
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