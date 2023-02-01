Петр Павел сравнил Чехию со страусом

Президент Чехии Петр Павел сравнил действия Праги в отношении Китая со страусом

Новый президент Чехии Петр Павел сравнил действия прежнего правительства со страусом и призвал страны ЕС отказаться от иллюзий в отношении Китая. Об этом сообщают РИА Новости.

«Китай вместе с его режимом — это не дружественная страна на данный момент, она несовместима с западными демократиями в стратегических интересах и принципах. Это просто факт, который мы должны принять. Чехия больше не будет вести себя как страус», — заявил Петр Павел. Он отметил, что Прага заинтересована в контактах с Тайванем больше, чем с материковым Китаем.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада готовятся к формированию пропагандистской антикитайской волны в информационном пространстве. В этой связи дипломат отметила, что России в западной пропаганде отводят такую роль уже 10 лет.

