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13:29, 1 февраля 2023Мир

Захарова обвинила Запад в подготовке информационной волны против Китая

Представитель МИД РФ Мария Захарова: Запад готовит пропагандистскую волну против Китая
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Страны Запада готовятся к формированию пропагандистской антикитайской волны в информационном пространстве. С таким обвинением выступила в эфире радио Sputnik официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

При этом дипломат заверила, что поскольку Китай информационно защищен и власти страны «неплохо выстроили работу во вне», страны Запада пока лишь готовятся к выполнению задуманного. «Уверена, что одна из мощнейших волн будет антикитайская и достаточно в недалеком будущем. Они сейчас к ней готовятся, потому что наскоком взять нельзя», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Запад периодически создает в информационном поле мнимые «угрозы», пытаясь достичь поставленных целей. В этой связи дипломат отметила, что России в западной пропаганде отводят такую роль уже 10 лет.

Ранее президент США Джо Байден назвал угрозу страшнее ядерной войны.

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Варвара Кошечкина
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