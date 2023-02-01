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00:01, 1 февраля 2023Мир

Байден назвал угрозу страшнее ядерной войны

Байден заявил, что вместо ядерной войны надо бояться изменений климата

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, это является главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир.

В ноябре 2022 года спецпредставитель президента США Джон Керри заявил, что проблему изменения климата невозможно решить без участия России, Китая и Индии. Чиновник озвучил необходимость диалога между крупными странами. В частности, он подчеркнул, что США открыты для переговоров на данную тему с Китаем, который пока не принимает предложение.

В 2021 году госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что приоритетной мировой проблемой для администрации президента США Джо Байдена является изменение климата. Ранее Байден также отметил, что последствия изменения климата становятся все более серьезными с каждым годом и призвал американцев объединить усилия по борьбе с ними. «В конце концов, речь идет не о "красных" или "синих" штатах. Засуха или пожар не видят границ», — сказал он.

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Марина Совина
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