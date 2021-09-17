Стало известно о приоритетах администрации Байдена

Приоритетной мировой проблемой для администрации президента США Джо Байдена является изменение климата. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает RT.

Слова главы Госдепа прозвучали в видеоприглашении к мировым лидерам на Форум ведущих экономик по энергетике и климату. Ранее «Известия» передали слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин не собирается принимать участие в онлайн-встрече, организованной США.

Как стало известно, форум пройдет 17 сентября. Его организатором выступил Белый дом. Цель встречи — «активизация усилий по противодействию глобальному климатическому кризису». Байден подчеркнул, что увеличение усилий мировых держав в борьбе с проблемами экологии принесут в том числе экономические выгоды.

Ранее Джо Байден оценил ущерб от природных катаклизмов и стихийных бедствий в США. По оценке американского лидера, в 2021 году расходы превысят 100 миллиардов долларов, что является рекордом. В прошлом году экстремальные погодные явления обошлись стране в 99 миллиардов долларов.

