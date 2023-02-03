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07:22, 3 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР взяли в плен обучавшихся у инструкторов из Грузии и Франции солдат ВСУ

В ЛНР взяли в плен солдат ВСУ, которых обучали инструкторы из Грузии и Франции

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что российским военным в ходе контрнаступления в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) удалось взять в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обучались у инструкторов из Грузии и Франции, сообщает РИА Новости.

«В районе Кременной наши ребята из 237-го гвардейского десантно-штурмового полка провели контрнаступательные действия», — заявил он.

По его словам, российские военнослужащие захватили опорный пункт противника, а также ликвидировали около 50 солдат ВСУ и взяли в плен некоторых из них. Отмечается, что они на тот момент находились в состоянии наркотического опьянения. Кимаковский уточнил, что плененных военных обучали во Львове грузинские и французские инструкторы.

Ранее мэр Горловки сообщил, что украинские войска обстреляли центральный рынок города. В результате прямого попадания снаряда был поврежден дом.

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Марина Совина
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