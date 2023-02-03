Женщина обратилась в больницу с камнем в почках и внезапно родила ребенка

The Sun: в США не подозревавшая о беременности женщина внезапно родила ребенка

В США жительница штата Миссури Элисон Ракер, у которой диагностировали камень в почках, обратилась в больницу и внезапно узнала, что беременна. Об этом сообщает The Sun.

Врачи, которые ранее предполагали, что у Ракер камень в почках, выяснили, что она находится на 37-й неделе беременности. Женщина была шокирована и заявила, что не подозревала о том, что ждет ребенка. У нее продолжались менструации и не появился живот.

Вскоре Ракер родила здорового ребенка. Она поделилась своей историей в социальной сети TikTok, и ее ролик набрал более 270 тысяч просмотров. Многие пользователи были удивлены произошедшим, но поздравили женщину с появлением младенца. «О Боже! Это самый милый камень в почках, который я когда-либо видел», — написал один из комментаторов.

Позже Ракер опубликовала еще одно видео. Она собрала фотографии, на которых была в положении, чтобы показать отсутствие живота. Женщина добавила, что до сих пор удивлена, что не знала о беременности до самых родов.

Ранее сообщалось, что в США не знавшая о беременности женщина пожаловалась на боль в животе и через несколько часов неожиданно родила здоровую дочь. По ее словам, первые четыре часа после родов она была в истерике, но потом осознала, что произошло.