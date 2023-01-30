Не знавшая о беременности женщина неожиданно родила

В США не знавшая о беременности женщина пожаловалась на боль в животе и неожиданно родила

Не знавшая о беременности жительница Южной Каролины, США, пожаловалась на боль в животе и через несколько часов неожиданно родила здоровую дочь. Об этом сообщает Daily Mail.

18-летняя Брай Блантон рассказала, что однажды проснулась рано утром от резкой боли и почувствовала, что у нее промокла простыня. Испугавшись, она позвала мать, 36-летнюю Дженнифер Блэквелл. Когда женщина увидела скорчившуюся от мучений дочь, она сразу же решила отвезти ее в больницу.

После осмотра у врача выяснилось, что Блантон рожает. Эта новость шокировала и роженицу, и ее мать, поскольку ранее Блантон несколько раз делала тесты на беременность, и все они показывали отрицательный результат. Более того, у нее не появился живот, и она без затруднений вела привычный активный образ жизни.

Всего через несколько часов на свет появилась ее новорожденная дочь. По словам Блантон, первые четыре часа после родов она была в истерике, но потом осознала, что произошло.

Несмотря на удивление, друзья и близкие поздравили Блантон и поддержали ее. Мать женщины призналась, что сама впервые родила в 17 лет и столкнулась с осуждением. Поэтому она была рада за дочь, которую окружают любящие и понимающие люди.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница штата Кедах в Малайзии приняла боль из-за неожиданно начавшихся родов за неприятные ощущения из-за запора. «Я начала тужиться три раза, и мой муж увидел голову ребенка. Когда я родила, он был шокирован, но сразу принял второго ребенка», — сказала женщина.