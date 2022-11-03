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13:52, 3 ноября 2022Из жизни

Не знавшая о беременности домохозяйка неожиданно родила второго ребенка

Harian Metro: не знавшая о беременности женщина неожиданно родила второго ребенка

Фото: Aizat Sharif / Harian Metro

Не знавшая о беременности жительница штата Кедах в Малайзии приняла боль из-за неожиданно начавшихся родов за неприятные ощущения из-за запора. Об этом сообщает Harian Metro.

24-летняя домохозяйка Нур Атика Мустафа вечером лежала дома на диване, когда у нее заболел живот. Боль была терпимой, но к утру усилилась. Сначала женщина подумала, что у нее запор, но, когда боль стала невыносимой, она начала кричать и звать мужа на помощь.

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«Я начала тужиться три раза, и мой муж увидел голову ребенка. Когда я родила, он был шокирован, но сразу принял второго ребенка», — сказала женщина. Девочка родилась здоровой и весила 3,7 килограмма. 26-летний муж женщины Амирул Азизан взял дочь на руки и погладил по спине. Когда она начала плакать, он прочитал ей на ухо молитву.

Новорожденную девочку вместе с матерью экстренно госпитализировали в больницу города Кангар, где врачи оказали им необходимую помощь. Ребенка назвали Раиги Ханании. Нур Атика была счастлива из-за рождения второго ребенка, но озадачена тем фактом, что не замечала беременности.

Она подчеркнула, что не замечала никаких характерных для беременности симптомов. У нее не прекращался менструальный цикл, и в течение года после рождения первого сына она принимала противозачаточные таблетки. «Я нормально питалась, и не сидела на диете для беременных, так как не знала, что беременна», — сказала Нур Атика.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница Великобритании пошла в туалет и неожиданно родила ребенка. Британка не поправилась, у нее продолжалась менструация и сохранялось хорошее и стабильное физическое и эмоциональное состояние, поэтому внезапное появление ребенка на свет стало для нее настоящим сюрпризом.

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Алиса Дмитриева
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