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01:49, 3 февраля 2023Россия

В России предсказали будущее отношений США и Китая

Сенатор Пушков спрогнозировал линию конфронтации США с Китаем
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков предположил, как будут развиваться отношения США и КНР. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Пушков предсказал будущее отношений США и Китая и спрогнозировал, что линия конфронтации между ними продолжится. «Никакого сближения между США и Китаем не будет. Тут мы можем твердо рассчитывать на американцев», — подчеркнул он.

По мнению политика, в США продолжат «говорить и делать все» для ухудшения отношений с Китаем. «У них это отлично получается», — заключил он.

Ранее республиканец Кевин Маккарти, преемник Нэнси Пелоси на должности спикера палаты представителей США, заявил, что не планирует учитывать позицию китайских властей в контексте визитов на Тайвань. При этом председатель КНР Си Цзиньпин называл тайваньский вопрос красной линией в отношениях США и Китая.

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Марина Совина
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