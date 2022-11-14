В Китае назвали красную линию в отношениях с США

МИД Китая: Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях США и Китая. Такое заявление он сделал в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом, сообщает со ссылкой на заявление МИД КНР РИА Новости.

Рассуждая об отношениях между государствами, политик назвал тайваньский вопрос сердцевиной коренных интересов Китая и основой политического фундамента китайско-американских отношений. Добавив, что решение тайваньского вопроса — дело китайцев, Си Цзиньпин подчеркнул, что это — красная линия, «которую нельзя пересекать».

Китайский лидер указал, что «независимость Тайваня» не совместима с миром. «Надеемся, что слова американской стороны не будут расходиться с действиями, и что она будет придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике», — сказал он.

Си Цзиньпин также напомнил, что его американский коллега неоднократно говорил, что Вашингтон не намерен «превращать Тайвань в инструмент для получения конкурентного преимущества и сдерживания Китая». Он выразил надежду, что Штаты сдержат это обещание.

Ранее стало известно, что Джо Байден и Си Цзиньпин по итогам двусторонней встречи в рамках саммита G20 договорились о визите госсекретаря Соединенных Штатов в Китай.