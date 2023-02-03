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06:22, 3 февраля 2023Россия

В Брянской области заявили об отражении удара ВСУ с помощью системы ПВО

Губернатор Брянской области Богомаз заявил об отражении системой ПВО ракетного удара ВСУ

Фото: РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что украинские военные атаковали Стародубский муниципальный округ области.

«Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа», — заявил он.

Богомаз отметил, что система ПВО успешно отразила атаку. Он уточнил, что в общей сложности были сбиты четыре ракеты. Губернатор добавил, что пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, какой шаг должен стать решающим в освобождении Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, если полностью перекрыть трассу из Часова Яра, то военные ВСУ утратят последний путь снабжения и окажутся в окружении.

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Марина Совина
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