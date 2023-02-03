В СПЧ отреагировали на идею замены мобилизованных специалистов на безработных

Член СПЧ Ахмедова раскритиковала идею замены мобилизованных специалистов на безработных

Член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова раскритиковала идею депутата Госдумы Максима Иванова о замене мобилизованных специалистов на безработных россиян. С критикой подобного предложения Ахмедова выступила в своем Telegram-канале.

Ранее Иванов заявлял, что у него возникает «разумный вопрос»: «может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных клиентов центра занятости?»

В ответ на заявление депутата ГД Ахмедова заметила, что в России каждый человек ценен, и нельзя относиться к безработным как к не представляющим ценности гражданам.

«Депутат не знает, что у нас все люди ценные, в том числе те, кто в силу разных обстоятельств остался без работы и встал на учет в центре занятости. А зона спецоперации — это не зона, куда отправляют провинившихся и менее ценных. Надо ему об этом рассказать», — заявила правозащитница.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» также усомнилась в целесообразности замены ценных сотрудников на безработных при мобилизации.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.