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15:16, 3 февраля 2023Россия

В СПЧ отреагировали на идею замены мобилизованных специалистов на безработных

Член СПЧ Ахмедова раскритиковала идею замены мобилизованных специалистов на безработных

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова раскритиковала идею депутата Госдумы Максима Иванова о замене мобилизованных специалистов на безработных россиян. С критикой подобного предложения Ахмедова выступила в своем Telegram-канале.

Ранее Иванов заявлял, что у него возникает «разумный вопрос»: «может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных клиентов центра занятости?»

В ответ на заявление депутата ГД Ахмедова заметила, что в России каждый человек ценен, и нельзя относиться к безработным как к не представляющим ценности гражданам.

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«Депутат не знает, что у нас все люди ценные, в том числе те, кто в силу разных обстоятельств остался без работы и встал на учет в центре занятости. А зона спецоперации — это не зона, куда отправляют провинившихся и менее ценных. Надо ему об этом рассказать», — заявила правозащитница.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» также усомнилась в целесообразности замены ценных сотрудников на безработных при мобилизации.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.

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Марк Леонов
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