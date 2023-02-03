«Газпром» нарастил поставки газа в Европу через Украину

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до 30,7 миллиона кубометров

«Газпром» 3 февраля увеличил транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) на 4 процента по сравнению с предыдущим днем, с 29,5 до 30,7 миллиона кубометров, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя российской компании Сергея Куприянова.

Прокачка идет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена — украинская сторона прекратила прием топлива на объекте, объяснив решение тем, что он находится под контролем российских сил.

Во втором полугодии 2022 года поставки российского газа в Европу через Украину держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, но с начала января прокачка начала резко падать. Уже 4 января она опустилась ниже 38 миллионов кубометров, а через две недели — до 24,4 миллиона.

Однако 1 февраля Европа увеличила объем заявок на транзит российского газа сразу на 20 процентов по сравнению с предыдущим днем, до 29,4 миллиона кубометров. Как объясняют аналитики, цены на газ по контракту с «Газпромом» сблизились с ценами на спотовом рынке.

Биржевые цены на газ в Европе падали с октября прошлого года, снизившись почти в шесть раз с рекордных показателей в сентябре. В результате топливо от альтернативных поставщиков оказалось дешевле, чем российское, получаемое по трубопроводам. С 1 февраля тарифы «Газпрома» снизились, и Европа вновь увеличила поставки из России.