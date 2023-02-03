Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:41, 3 февраля 2023Экономика

«Газпром» нарастил поставки газа в Европу через Украину

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до 30,7 миллиона кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: РИА Новости

«Газпром» 3 февраля увеличил транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) на 4 процента по сравнению с предыдущим днем, с 29,5 до 30,7 миллиона кубометров, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя российской компании Сергея Куприянова.

Прокачка идет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена — украинская сторона прекратила прием топлива на объекте, объяснив решение тем, что он находится под контролем российских сил.

Во втором полугодии 2022 года поставки российского газа в Европу через Украину держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, но с начала января прокачка начала резко падать. Уже 4 января она опустилась ниже 38 миллионов кубометров, а через две недели — до 24,4 миллиона.

Однако 1 февраля Европа увеличила объем заявок на транзит российского газа сразу на 20 процентов по сравнению с предыдущим днем, до 29,4 миллиона кубометров. Как объясняют аналитики, цены на газ по контракту с «Газпромом» сблизились с ценами на спотовом рынке.

Биржевые цены на газ в Европе падали с октября прошлого года, снизившись почти в шесть раз с рекордных показателей в сентябре. В результате топливо от альтернативных поставщиков оказалось дешевле, чем российское, получаемое по трубопроводам. С 1 февраля тарифы «Газпрома» снизились, и Европа вновь увеличила поставки из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
ВСУ расстреляли сдававшихся сослуживцев из артиллерии
В Москве нашли способ фиксировать непропуск скорой помощи на дороге
Появились подробности о семье убившего сыновей и покончившего с собой россиянина
Звезду «Эйфории» арестовали за кражу дешевой блузки из магазина
Медведев описал будущее Украины
Поветкин оценил защиту Бетербиевым трех чемпионских титулов
В НАТО заявили о полетах ВВС России без опознавательных транспондеров
В России задумали рассчитывать нефтяные налоги по-новому
Москвичам предрекли мягкую погоду на выходных
На Украине возбудили дело против Пригожина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.