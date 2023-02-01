«Газпром» увеличил поставки подешевевшего газа в Европу

«Газпром» увеличил суточные поставки через Украину в Европу на 20 процентов

Поставки газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) выросли 1 февраля на 20 процентов, до 29,4 миллиона кубометров, хотя и остались на четверть ниже, чем в начале января. Об этом со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова сообщает РИА Новости.

Прокачка идет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявки на транзит через ГИС «Сохрановка» традиционно отклонена. С лета прошлого года Украина отказывается принимать все обращения, поскольку пункт приема газа с этой станции находится на территории, контролируемой российской армией.

Во втором полугодии 2022 года поставки российского газа в Европу через Украину держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, но с начала января прокачка начала резко падать. Уже 4 января она опустилась ниже 38 миллионов кубометров, а через две недели — до 24,4 миллиона.

По итогам месяца «Газпром» впервые поставил в Европу через Украину меньше миллиарда кубометров газа. Эксперты объясняют ситуацию тем, что российская компания продает газ по долгосрочным контрактам, которые ориентируются на спотовые цены с некоторым запозданием.

Биржевые цены на газ в Европе падали с октября прошлого года, снизившись почти в шесть раз с максимума в сентябре. В результате топливо от альтернативных поставщиков оказалось дешевле, чем российское, получаемое по трубопроводам. С 1 февраля тарифы «Газпрома» снизились, что позволило увеличить поставки.

В настоящее время Европа уже обеспечила себе безопасное прохождение зимнего периода за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), рекордной выработки солнечных и ветряных электростанций, теплой погоды и как следствие беспрецедентно высоких запасов газа в хранилищах.