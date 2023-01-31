Европа рекордно сократила закупки дорогого российского газа через Украину

«Ведомости»: в январе Европа рекордно сократила закупки российского газа через Украину

В январе 2023 года поставки «Газпрома» в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) рухнули до исторического минимума. Как следует из данных по ежедневным объемам прокачки, предоставляемых компанией, в общей сложности за месяц было поставлено менее миллиарда кубометров, пишут «Ведомости».

За 30 дней поставки достигли 951,4 миллиона кубометров, заявка на сутки 31 января составила 24,5 миллиона кубометров. Еще в мае прокачка шла на уровне 92-99 миллионов при предоплаченном объеме 109 миллионов. Летом она снизилась до 40-43 миллионов, а с начала января заявки начали падать, сократившись до текущего рекордно низкого значения.

Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит предположил, что основной причиной такой динамики стала стоимость российского газа. Большая часть поставок ведется по долгосрочным контрактам, привязанным к биржевым ценам с временной задержкой. В декабре стоимость газа в Европе упала, и топливо от «Газпрома» стало слишком дорогим.

По состоянию на 30 января (последний день торгов фьючерсами на февраль) стоимость тысячи кубометров газа на крупнейшем европейском хабе TTF находилась в пределах 600-660 долларов. При этом еще несколько месяцев назад она превышала 1,5 тысячи долларов, а в сентябре доходила до 3,5 тысячи.

Снижению цен способствовали теплая зима в Европе, рост выработки электроэнергии из альтернативных источников и стабильные поставки сжиженного природного газа. В совокупности эти обстоятельства позволяют сохранять запасы газа в хранилищах на рекордно высоких уровнях, что исключило угрозу дефицита топлива до конца зимы. При этом Смит отмечает, что с 1 февраля «Газпром» должен пересмотреть цены на газ, что сделает поставки из России более привлекательными.

В январе упали и поставки по газопроводу «Турецкий поток», одна нитка которого рассчитана на европейских покупателей. Как следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в декабре экспорт составил 1,26 миллиарда кубометров, а за 29 дней января — 787,8 миллиона кубометров.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман ожидает, что вскоре прокачка должна вернуться к уровням конца 2022 года, если не случится новых форс-мажоров. Однако до показателей мая экспорт восстановить не выйдет. Дело в том, что Украина отказывается принимать заявки на поставки через газоизмерительную станцию «Сохрановка», поскольку пункт приема из нее находится на территории Луганской народной республики, а этот район власти республики не контролируют.