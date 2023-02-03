69-я параллель
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13:00, 3 февраля 202369-я параллель

В Кремле ответили на вопрос о рождении России

Песков: в Кремле не обратили внимания на новость о новорожденной девочке по имени Россия

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Кремле не обратили внимания на новость о новорожденной девочке в Ноябрьске, которую назвали Россией. Об этом в пятницу, 3 февраля, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что в Ноябрьске местные жители назвали родившуюся 31 января дочь Россией.

«Нет, не обратили», — сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос журналистов, не обращали ли в Кремле внимание на эти сообщения.

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Никита Абрамов
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