Россиянка родила Россию для Русских

Жители Санкт-Петербурга с фамилией Русских назвали новорожденную дочь Россией. Об этом рассказал отец девочки Михаил, передает «Фонтанка».

Русских изначально хотели выбрать ребенку «креативное» имя, пишет издание. Отмечается, что они «брали курс на православие и патриотизм» — одним из вариантов имени было Россияна. Однако отец не выбрал такое имя, чтобы «у дочери было пространство для выбора и самоопределения».

«Россияна мне не очень понравилось из-за того, что, по моему мнению, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия – она разная. Большая, холодная, тёплая, с разнообразной природой, культурой», — сказал Русских.

Еще один вариант был связан с датой рождения девочки — она родилась 19 сентября, в этот день православные отмечают Михайлов день, и родители рассматривали вариант Мишель. Отмечается, что у Михаила есть сын по имени Марсель от первого брака. Мужчина отметил, что не будет против, если дочь сменит имя, когда вырастет.

Ранее житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию. Он объяснил, что не хочет идти с таким именем в армию.

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