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Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя

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Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию. Об этом молодой человек рассказал порталу 74.ru.

«Я не хочу с этим именем идти в армию. Это будет треш. Не знаю — меня на кухню, наверное, пошлют? Также я еще не свыкся с тем, что, если я останусь с этим именем, у меня будут дети Пельменьевичи», — сказал Грошев.

Россиянин получил такое имя после того, как принял участие в конкурсе, где разыгрывалось 200 килограммов пельменей. По задумке организаторов, победителем станет тот, кто сменит имя и фамилию на Пельмень Кондольский. Недолго думая, Грошев подал заявление и вскоре получил новый паспорт.

Молодой человек пояснил, что родители восприняли это с трудом. «Бабушка говорила: "Ты родину так продашь за пельмени, ты Россию продашь!" Ну куда я продам?» — вспоминает Пельмень Кондольский. 200 килограммов своего любимого блюда он так и не получил. Вместо них дали деньги, которые Грошев потратил на новый телефон и развлечения.

О своем поступке он не жалеет. «Меня узнают в городе, меня зовут на всякие мероприятия — это очень круто», — подчеркнул он.

В марте 2019 года стало известно о другой акции от пельменей «Кондольские». Российский производитель пообещал 50-процентную скидку на свою продукцию представителям всех сексуальных меньшинств. Чтобы получить «пельмешки по выгодной цене», представители ЛГБТ должны прийти в магазин с партнером.

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