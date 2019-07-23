Из озера в Благовещенске выловили пельмень размером с человека

parkdrujby_blg / Instagram

В озере в Парке дружбы в Благовещенске появился арт-объект в виде гигантского пельменя. Инсталляцию выловили из водоема, об этом сообщается в Instagram-аккаунте парка.

Отмечается, что пельмень весом десять килограмм изготовила «творческая молодежь» города. Поскольку арт-объект был размещен в озере без согласования с местными властями, его увезли на хранение на склад. «Берегите водоемы и бережно относитесь ко всему, что вас окружает!» — призвали авторы поста.

Фото опубликовано @parkdrujby_blg

19 июля коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх гигантского «Супрематического креста» российского художника Покраса Лампаса. Работа, согласованная с властями, была размещена на площади в жилом районе города и заняла 6686 квадратных метров. После сообщений в СМИ укладку асфальта остановили. Художник пообещал лично восстановить работу.

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