Названы приносящие богатство детские имена

Элитный магазин детской одежды HushHush составил список детских имен, которые могут принести ребенку успех.

В список попали 10 женских и 10 мужских имен, которые чаще всего встречаются среди миллиардеров. Для составления перечня магазин использовал внутренние данные о клиентах, а также рейтинг из 1000 самых богатых людей Великобритании от газеты Sunday Times.

Самыми популярными именами для мальчиков, которые могут принести успех, стали Джон, Дэвид, Том, Вонг, Билл, Чарльз, Майкл, Роберт, Мохаммед и Джим.

Среди женщин-миллиардеров чаще всего встречаются имена Мэри, Джудит, София, Анна, Виктория, Элизабет, Эбигейл, Ким, Маккензи и Кирстен.

Основатель магазина Аарон Харпин выразил надежду, что список поможет будущим родителям выбрать «идеальное» имя для ребенка и повысить его шансы на успех в жизни. «Родители всегда хотят дать своему ребенку все самое лучшее, и богатство — один из факторов, который обеспечивает хорошее будущее. Мы надеемся, что этот список поможет мамам и папам подарить своим детям лучшую жизнь», — сказал он.

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