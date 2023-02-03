В российском регионе школьный автобус столкнулся с бензовозами

На Сахалине пятеро детей пострадали при столкновении школьного автобуса с бензовозами

На Сахалине пятеро детей пострадали при столкновении школьного автобуса с бензовозами и легковушкой. Об этом заявила главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко, ее комментарий приводится в Telegram-канале мэра Холмского района Дмитрия Любчинова.

В момент происшествия в российском регионе в автобусе находились 10 несовершеннолетних. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, водитель соблюдал скоростной режим — не более 60 километров в час.

«Доставлены после ДТП восемь детей. Пять детей явно имеют какие-то повреждения», — сказала Мищенко. Она подчеркнула, что пострадавших осматривают хирурги, травматологи и неврологи.

В администрации района уточнили, что школьный автобус утром собирает детей из сел Пожарское и Пятиречье Холмского района и везет их в школу в Чапланово.

В Госавтоинспекции разъяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что послужило причиной аварии.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Челябинской области на первом километре автодороги Миасс — Атлян перевернулся школьный автобус. По данным ГИБДД, 60-летний водитель автобуса не справился с управлением, съехал на обочину.