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07:29, 3 февраля 2023Россия

В российском регионе школьный автобус столкнулся с бензовозами

На Сахалине пятеро детей пострадали при столкновении школьного автобуса с бензовозами

РИА Новости/Павел Лисицын

На Сахалине пятеро детей пострадали при столкновении школьного автобуса с бензовозами и легковушкой. Об этом заявила главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко, ее комментарий приводится в Telegram-канале мэра Холмского района Дмитрия Любчинова.

В момент происшествия в российском регионе в автобусе находились 10 несовершеннолетних. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, водитель соблюдал скоростной режим — не более 60 километров в час.

«Доставлены после ДТП восемь детей. Пять детей явно имеют какие-то повреждения», — сказала Мищенко. Она подчеркнула, что пострадавших осматривают хирурги, травматологи и неврологи.

В администрации района уточнили, что школьный автобус утром собирает детей из сел Пожарское и Пятиречье Холмского района и везет их в школу в Чапланово.

В Госавтоинспекции разъяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что послужило причиной аварии.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Челябинской области на первом километре автодороги Миасс — Атлян перевернулся школьный автобус. По данным ГИБДД, 60-летний водитель автобуса не справился с управлением, съехал на обочину.

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Анна Щербакова
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