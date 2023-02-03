Неадекватный россиянин отказывался ехать в психбольницу и напал на полицейского

В Самаре неадекватный мужчина отказывался ехать в психбольницу и пробил голову участковому

В Самаре полицейский пострадал от нападения неадекватного мужчины, отказывавшегося ехать в психбольницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Врачи психиатрической бригады приехали по вызову за 62-летним самарцем, однако он категорически отказывался от госпитализации и вел себя буйно. Медики вызвали подкрепление из правоохранительных органов.

Им на помощь прибыл старший лейтенант полиции, работающий участковым уполномоченным. Появление полицейского в форме и с табельным оружием не произвело впечатление на мужчину: он схватил дверцу от тумбочки и ударил силовика по голове.

В итоге дебошира удалось скрутить и отправить в психбольницу. Полицейского пришлось госпитализировать с черепно-мозговой травмой.