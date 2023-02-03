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19:45, 3 февраля 2023Мир

Саммит ЕС-Украина назвали политическим шоу

Global Times: саммит ЕС-Украина стал политическим шоу, выявившим разногласия членов блока
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Саммит ЕС-Украина стал политическим шоу. Об этом пишет газета Global Times со ссылкой на китайских экспертов.

В материале сказано, что мероприятие выявило разногласия среди членов Европейского союза (ЕС). Среди причин разных мнений названа необходимость выбора между соблюдением «политической корректности» и поддержанием собственных интересов развития.

«В системе борются два голоса: один настаивает на том, чтобы Украина следовала правилам и вступила в блок после выполнения всех требований, а другой говорит, что с ней следует поступить особым образом, продемонстрировав поддержку стране и приняв ее в организацию, чтобы в дальнейшем вытянуть ее, что также соответствует долгосрочным интересам Европы», — сказал Цуй Хунцзянь, директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований.

По мнению аналитиков, до начала конфликта у Украины не было серьезных шансов стать кандидатом на вступление в Евросоюз, поскольку она была далека от соответствия стандартам членства, учитывая ее недостаточно развитую экономику и нерешенные проблемы с коррупцией. Отмечается, что ЕС не примет Украину на данном этапе, поскольку объединение не хочет злить Россию и обострять проблемы, которые приведут к конфликту у порога блока.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал цель саммита ЕС-Украина. По его словам, Киев поставил своей целью активацию переговоров о вступлении страны в ЕС.

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Виктория Кондратьева
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