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19:54, 3 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский назвал переговоры о членстве в ЕС целью Украины

Зеленский заявил, что целью Украины является начало переговоров о вступлении в ЕС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Цель Киева — начало переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) как можно скорее. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский. Трансляция пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина доступна на сайте объединения.

«Наша цель абсолютно ясна: начало переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что на саммите Украина представила прогресс выполнения рекомендаций Еврокомиссии (ЕК). Он отметил, что впервые в совместном заявлении саммита зафиксировано намерение Киева начать переговоры о вступлении в объединение как можно скорее.

Ранее ЕК подготовила документ, в котором оценила способность Украины выполнять обязательства страны-члена ЕС. Специалисты пришли к выводу, что большая часть экономических сфер страны находится на ранней стадии готовности к вхождению в Евросоюз.

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Варвара Кошечкина
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