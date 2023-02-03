Оценена готовность Украины к вступлению в Евросоюз

Еврокомиссия: Украина находится на ранней стадии подготовки к вступлению в Евросоюз

Украина пока находится на ранней стадии подготовки к вступлению в Евросоюз (ЕС). Так степень готовности республики к этому процессу оценили в Еврокомиссии (ЕК), следует из соответствующего доклада.

ЕК подготовила документ, в котором оценила способность Украины выполнять обязательства страны-члена ЕС. Для этого специалисты проанализировали реформы, проводимые в республике, а также изучили динамику секторов ее экономики.

В результате они пришли к выводу, что большая часть экономических сфер Украины находится на ранней стадии готовности или в определенной степени готова к вхождению в ЕС. Так, первый уровень зафиксирован в сферах финансового контроля, социальной политики, развития сельских районов и защиты окружающей среды. Определенная степень готовности, в частности, отмечена в области свобод, безопасности и правосудия.

В сфере цифровизации Украина, по мнению аналитиков, достигла умеренного уровня готовности. Такие же успехи были достигнуты в областях науки и продовольственной безопасности. Хороший уровень подготовки отмечен в том числе в сфере внешней политики, а «продвинутый» пока не достигнут ни в одной из областей, затронутых исследованием.

В феврале прошлого года, вскоре после начала российской спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. В июне главы государств и правительств объединения одобрили предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС.

2 февраля 2023 года Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС готовиться к переговорам по включению Украины в объединение.

