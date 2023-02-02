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17:35, 2 февраля 2023Мир

Европарламент призвал готовиться к переговорам по включению Украины в ЕС

Европарламент призвал готовиться к переговорам по включению Украины в Евросоюз
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европарламент (ЕП) принял резолюцию с призывом к Евросоюзу (ЕС) готовиться к переговорам по включению Украины в объединение. Об этом сообщает «Интерфакс».

В документе выдвигается требование, чтобы Евросоюз «работал над началом переговоров о вступлении и поддерживал дорожную карту с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС».

Также депутаты призвали власти Украины «как можно скорее провести существенные реформы, чтобы страна пришла в соответствие с критериями членства в ЕС». Отмечается, что за резолюцию проголосовали 489 депутатов ЕП, против — 36, а воздержались 49 парламентариев.

3 февраля пройдет саммит по вступлению Украины в Евросоюз (ЕС) и обсуждению «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского.

В 2022 году глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге (парламент ФРГ) Александер Добриндт выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, однако заявил, что процесс может затянуться.

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Глеб Бажуткин
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