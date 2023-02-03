В смартфонах Samsung не оказалось спутниковой связи

В Samsung заявили, что появление спутниковой связи в смартфонах Galaxy преждевременно

Samsung объяснила, почему решила не добавлять поддержку спутниковой связи в своих новых смартфонах. Об этом сообщает издание CNET.

По словам журналистов, были слухи, что Samsung вслед за Apple оснастит свои флагманы поддержкой спутниковой связи. Однако модели Galaxy S23 не получили новую опцию. В разговоре с CNET президент отдела мобильных коммуникаций Samsung Electronics ТМ Ро заявил, что появление подобной опции на устройствах корейского бренда преждевременно.

«Когда будет правильное время, инфраструктура и технология, мы также активно рассмотрим возможность внедрения этой функции», — прокомментировал ситуацию Ро. По словам топ-менеджера, оказалось, что в компании видят интерес потребителей и считают спутниковую связь в смартфонах перспективной.

При это представитель Samsung заявил, что не считает спутниковую связь опцией, которая позволит потребителям чувствовать себя спокойнее в экстренных ситуациях. ТМ Ро отметил, что вместо этого компания улучшила различные датчики внутри смартфонов и работу 5G.

Режим экстренной связи появился в смартфонах Apple в 2022 году. Он позволяет связаться с экстренными службами при отсутствии сотовой связи. По состоянию на начало 2023 года функция работает в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и Ирландии.

В декабре журналисты 9to5mac предположили, что Apple может оставить услугу использования экстренной спутниковой связи бесплатной или брать за нее до десяти долларов в месяц. Ранее в компании заявили, что опция будет бесплатной для пользователей в течение двух лет с момента приобретения смартфона.