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12:30, 3 февраля 2023Мир

Москва сообщила о совместном заседании секретарей Совбезов стран-партнеров

В Москве состоится заседание секретарей СБ стран Средней Азии, Пакистана, Индии и КНР

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Секретари Советов безопасности (СБ) стран Средней Азии, Пакистана, Индии и КНР проведут совместное заседание в Москве, оно состоится на следующей неделе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго азиатского департамента МИД Замира Кабулова.

Как сообщили российские представители, основное внимание секретарей Совбезов будет направлено на нынешнюю ситуацию в Афганистане и иные вопросы сотрудничества между государствами.

Ранее президент Чехии Милош Земан высказал мнение, что уход сил НАТО из Афганистана содействовал победе движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) и международного исламского терроризма.

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Виктория Кондратьева
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