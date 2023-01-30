Чехия обвинила НАТО в содействии победе исламского терроризма

Президент Чехии Земан: уход НАТО из Афганистана содействовал победе исламского терроризма

Президент Чехии Милош Земан высказал мнение, что уход сил НАТО из Афганистана содействовал победе движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) и международного исламского терроризма. Его слова приводит ТАСС.

Земан осудил вывод войск стран альянса из Афганистана. По его мнению, это открыло простор победе талибов и исламского терроризма.

На пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем чешский лидер также осудил бомбардировки Белграда НАТО в 1999 году и напомнил, что Чехия ранее извинялась перед Сербией, что давала разрешение на пролет над своей территорией бомбардировщикам альянса для ударов по сербской столице.

Ранее Земан объяснил свою прежнюю позицию в отношении России. Он заявил, что выступал за хорошие отношения с Россией «преимущественно из-за поставок сравнительно дешевого энергетического сырья». «Но существуют ситуации, когда экономические интересы должны уступить интересам безопасности», — подчеркнул чешский президент.